صفاء سلطان: صوت أبو عبيدة أجمل من صوت فيروز صباحاً!

صفاء سلطان: صوت أبو عبيدة أجمل من صوت فيروز صباحاً!

أثارت الممثلة صفاء أبو سلطان جدلاً واسعاً بتصريحاتها الأخيرة عن "أبو عبيدة" الّذي تصاعدت شهرته منذ بداية الحرب في غزة وتصدّر اسمه محركات البحث على شبكة الإنترنت.

وفي التفاصيل، صرّحت صفاء سلطان "عم تنتعش روحنا لمّا يطلع أبو عبيدة، اللي صار صوته بالنسبة الي أحلى من انّي اسمع فيروز الصبح".