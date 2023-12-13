والد بريتني سبيرز يخضع لعملية بتر ساقه.. ويظهر إلى العلن للمرة الأولى (صور)

ظهر والد النجمة بريتني سبيرز إلى العلن للمرة الأولى بعد خضوعه لعملية بتر لساقه، حيث تم التقاط مجموعة من الصور له في مستودع في كنتوود بولاية لويزيانا الأميركية يوم الثلاثاء.

ويظهر في الصور جيمي وهو يتلقى المساعدة للانتقال من مقعد الركاب في السيارة إلى كرسي متحرك.

وتم بتر ساق جيمي سبيرز اليمنى في تشرين الثاني، بعدما كانت الصحافة قد أبلغت في أوائل تشرين الأول بأن حالته الصحية كانت "خطيرة"، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفيات وكان يعاني من فقدان وزن يزيد عن 25 رطلاً (أو 11 كيلوغراما) نتيجةً لمشاكله الصحية.

وبدورها، لم تعلّق بريتني على حالة والدها الصحية بشكل علني، ولكنها نشرت صورة له تم حذفها لاحقًا على إنستغرام بعد وقت قصير من ظهور أخبار بتر ساقه.

وأفادت مصادر أن بريتني، 42 عامًا، ليس لديها أية نية للتصالح مع والدها جيمي. وكانت قد انفصلت عن والدها كوصي بينما كانت تكافح لإنهاء وصايتها التي فُرضت عليها في عام 2008.

وبعد وصف جيمي بأنه "مسيء" في حزيران 2021، تم إيقافه عن الوصاية في تشرين الثاني من نفس العام.