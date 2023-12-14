توم كروز يعيش قصة حب جديدة مع فتاة تصغره سناً...من هي؟

توم كروز يعيش قصة حب جديدة مع فتاة تصغره سناً...من هي؟



تم رصد النجم الأميركي العالمي توم كروز الذي يبلغ من العمر 61 عاماً مع ابنة تاجر ألماس روسي، تُدعى إلسينا خايروفا عمرها 36 عاماً في إحدى الحفلات في لندن.



وكانت علامات الانسجام والرومانسية واضحة على كروز ورفيقته في الحفل، إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما أبداً، حيث انبهر الجمهور بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.



وبدا كروز ودوداً للغاية، وعندما طلب بعض الحضور التقاط الصور معه رفض بأدب، حتى اضطر منسّق الأغاني للإعلان عبر المايكروفون عدم رغبة الممثل الشهير بالتقاط الصور مع أحد... وقد أمضى كروز ليلته وهو يرقص مع خايروفا.



علماً أن إلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، وكانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معاً قصرا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.