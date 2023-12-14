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شتائم واشكال كاد أن يصل الى التضارب... مشاجرة بين بوسي وطليقها في أحد الفنادق وهذه التفاصيل!

شتائم واشكال كاد أن يصل الى التضارب... مشاجرة بين بوسي وطليقها في أحد الفنادق وهذه التفاصيل!

تصدّر اسم الفنانة المصريّة بوسي محرّكات البحث في الساعات الفائتة، بسبب المشاجرة الّتي وقعت بينها وبين طليقها هشام ربيع في أحد فنادق التجمع الخامس. وتخلّل الاشكال شتائم وكاد أن يصل الى التضارب والتشابك بالأيدي، وانتهى الخلاف بتحرير محضر في قسم الشرطة. وقبل قرار حجزهما، قرّر كلّ من بوسي وهشام ربيع التنازل وإثبات التصالح في محضر رسمي، وانصرفا من قسم الشرطة.