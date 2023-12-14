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بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان

بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان

لا يزال تصريح الممثلة صفاء أبو سلطان انّها باتت تفضّل صوت أبو عبيدة على صوت السيدة فيروز يلقى الاستنكار عبر منصّات التواصل الاجتماعي. وتبنّت النجمة اليسا رأي المحلل السياسي جوزيف ابو فاضل في هذا الموضوع، وأعادت نشر ردّه عبر حسابها وجاء فيه: "ست صفاء عرفناكي ذكيّة وحذِرة ومحقّة..!؟ لكن ستثبت لك ولمهنِيتك الأيام ماذا فعل أبو عُبيدة (المقيم خارج غزّة في استوديوهات تلفزيونية إخوانجيّة) وماذا فعلت نجمة النجوم فيروز طيلة حياتها المعطّرة بالعز والعنفوان والعروبة والتعايش لأجل "كل" فلسطين..! سلام".