هيفاء وهبي تختار بيروت لاستقبال العام الجديد مع جمهورها

هيفاء وهبي تختار بيروت لاستقبال العام الجديد مع جمهورها

في خبرٍ أشعل حماسة محبّيها، اختارت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي أن تودّع عام ٢٠٢٣ وتستقبل العام الجديد في لبنان.

وفي التفاصيل، سيكون الجمهور اللبناني والعربي على موعد مع الديفا هيفاء وهبي ليلة رأس السنة في حفلٍ غنائي ساهر، وذلك في العاصمة اللبنانيّة بيروت.

وأعرب محبّو هيفاء وهبي عن سعادتهم فور انتشار تفاصيل الحفل المُنتظر لنجمتهم المُفضّلة، بعدما كانت قد علّقت حفلاتها الفنيّة في الأسابيع الماضية.