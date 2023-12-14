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الكشف عن لوحة لأوبرا وينفري في معرض الصور الوطني

فنّ
2023-12-14 | 10:43
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الكشف عن لوحة لأوبرا وينفري في معرض الصور الوطني
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الكشف عن لوحة لأوبرا وينفري في معرض الصور الوطني

الكشف عن لوحة لأوبرا وينفري في معرض الصور الوطني

جرى يوم الأربعاء الكشف عن لوحة لمقدمة البرامج الحوارية السابقة أوبرا وينفري في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان، لتضاف إلى مجموعة من الشخصيات الأمريكية البارزة.

وقالت وينفري، التي ظلت تقدم برنامجها أوبرا وينفري شو لسنوات طويلة، وهي سيدة أعمال وناشطة في مجال العمل الخيري، إنها لم تكن تحلم أبدا بوضع صورة لها بالمتحف الموجود في واشنطن.

وقالت في حفل لإزاحة الستار عن اللوحة "من بين كل الأحلام التي راودتني، لم أكن أعلم حتى أن هناك معرضا وطنيا".

واللوحة رسمها الفنان شون مايكل وارين المقيم في شيكاجو وتظهر وينفري بثوب أرجواني متدفق وهي تقف في الهواء الطلق بجوار شجرة.

وتنضم لوحة وينفري بذلك للوحات مشاهير من الأمريكيين من بينهم المدافعة عن إلغاء الرق هارييت توبمان والرئيس أبراهام لينكن والرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.
 

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