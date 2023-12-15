بعد لقب "ملكة المسرح"... ميريام فارس ملكة المبادرات الإنسانيّة

بعد لقب "ملكة المسرح"... ميريام فارس ملكة المبادرات الإنسانيّة

لطالما عُرفت الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس بلقب "ملكة المسرح"، ويبدو أن لقباً جديداً قد بدأ يرافق اسمها في الأيام الماضية.

وفي التفاصيل، علّقت الفنانة ميريام فارس على لقب "ملكة المبادرات الإنسانية" بالقول "أخذت عهداً على نفسي منذ أيام الخطوبة أي قبل حوالي 10 سنوات أن أقوم بإحياء حفل سنوي يعود ريعه لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية".