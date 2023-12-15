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محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة

فنّ
2023-12-15 | 04:43
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محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة
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محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة

محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة

أثار الممثل المصري محمود حميدة جدلاً واسعاً في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، بعدما أعلن رفضه الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة. 
 
وفي التفاصيل، ألقى الممثل محمود حميدة كلمةً في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فقال "أقف أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعاً وهي تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسان صلابة. نحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، فنحن رواد القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ونستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع". 
 
وتابع حميدة قائلاً "فلتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية والأمل في وجه الظلام. في هذه الكلمة طُلب ان تقفوا حداداً ولكن مش هاطلب لأن الحداد كما نعبر فيه عن الحزن فهو دافع عن النسيان وانا لا أريد أن انسي ولا اريد أن تنسوا". 

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محمود حميدة

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