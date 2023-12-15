كارول صقر تظهر مع الأب طوني الخولي بعد غياب.. والجمهور: اشتقنا لكما (صورة)

كارول صقر تظهر مع الأب طوني الخولي بعد غياب.. والجمهور: اشتقنا لكما (صورة)

تداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة اللبنانيّة كارول صقر مع الأب طوني الخولي بعد غياب.

وفي حين لم يُعرف تاريخ أو مكان التقاط هذه اللقطة التذكارية، الا أنها أفرحت روّاد الانترنت فردّد البعض عبارات مثل "اشتقنا لكما".