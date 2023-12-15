"بأرض السلام مات السلام"... الفلسطينية التشيلية إليانا تغني "غصن الزيتون" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي!

"بأرض السلام مات السلام"... الفلسطينية التشيلية إليانا تغني "غصن الزيتون" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي!



قدّمت المغنية الفلسطينية التشيلية أغنية "غصن الزيتون" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة في مصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وتنطلق هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي بشكل استثنائي بعنوان "نافذة على فلسطين"، حيث تعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسلط الضوء على تحديات ومعاناة الشعب الفلسطيني وصموده.



وتقول كلمات الأغنية "ابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع ".