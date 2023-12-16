الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!
فنّ
2023-12-16 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!
وفاة الممثل الكوميدي كيني ديفوريست عن عمر يناهز 37 عاماً!
توفي الممثل الكوميدي كيني ديفوريست بعد تحطم دراجته الكهربائية في نيويورك، حسبما أكد صديقه وزميله الكوميدي ريان بيك.
وكان ديفورست، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي اشتهر بظهوره في البرامج الحوارية يركب دراجة إلكترونية في 8 كانون الأول عندما تعرض للحادث.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن سيارة صدمت ديفوريست الذي كان يقود دراجته، لكن صديقه بيك أكد أنه تلقى المزيد من المعلومات التي تشير إلى أنها لم تكن هناك مركبة أخرى متورطة، مضيفاً أنه "لا يوجد تقرير للشرطة لأنه لم يكن حادث صدم وهرب كما فهمنا في البداية".
وكان الممثل الكوميدي قد نقل إلى مستشفى مقاطعة كينغز في بروكلين، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ لإزالة جزء من جمجمته وتخفيف الضغط الناتج عن نزيف في الدماغ، لكنه فقد حياته أمس الجمعة وفقاً لصحيفة "
غارديان
".
آخر الأخبار
فنّ
الممثل
الكوميدي
ديفوريست
يناهز
عاماً!
التالي
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-12-12
جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!
منوعات
2023-12-12
جرعة مميتة أدت إلى وفاة ابنة الـ 9 سنوات...ولهذا السبب أُعيد فتح التحقيق بعد أكثر من 20 عاماً!
0
فنّ
2023-12-04
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفلة مركز كينيدي في واشنطن
فنّ
2023-12-04
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفلة مركز كينيدي في واشنطن
0
فنّ
2023-11-24
وفاة الممثلة والمغنية الفرنسية الرومانية رونا هارتنر عن 50 عاماً
فنّ
2023-11-24
وفاة الممثلة والمغنية الفرنسية الرومانية رونا هارتنر عن 50 عاماً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
04:03
صور كادت تكشف عن وجهه... أحدث ظهور لزوج ميريام فارس
فنّ
04:03
صور كادت تكشف عن وجهه... أحدث ظهور لزوج ميريام فارس
0
فنّ
03:53
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"
فنّ
03:53
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"
0
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
0
فنّ
10:33
القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري
فنّ
10:33
القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
فنّ
03:23
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
01:55
وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان
آخر الأخبار
01:55
وزارة الصحة في غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان
0
منوعات
2023-11-25
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
منوعات
2023-11-25
عارضة أزياء إسبانية مثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا بفضل صورها الفاضحة... لكنها ليست حقيقية! (صور)
0
آخر الأخبار
2023-11-15
حنكش للـLBCI: وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها
آخر الأخبار
2023-11-15
حنكش للـLBCI: وحدة الساحات هي وحدة المسرحيات فعملياً المحور كان ينتظر لحظة ٧ تشرين وهو يقول أن سبب وجوده محو إسرائيل عن الخارطة ولم يحصل شيء والمناوشات لا تتخطى المرسوم لها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
0
أخبار دولية
13:48
الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب
أخبار دولية
13:48
الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب
0
أخبار دولية
13:46
من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:46
من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:39
غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:39
غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة
0
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
٦٧ نائبا صوّتوا لصالح التمديد سنة للعماد عون واللواء عثمان بمقاطعة التيار وحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:17
٦٧ نائبا صوّتوا لصالح التمديد سنة للعماد عون واللواء عثمان بمقاطعة التيار وحزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
2
منوعات
13:30
هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!
منوعات
13:30
هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!
3
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
4
فنّ
05:04
سروال اليسا يتصدّر مواقع التواصل... هل تمزّق دون أن تنتبه؟ (صور)
فنّ
05:04
سروال اليسا يتصدّر مواقع التواصل... هل تمزّق دون أن تنتبه؟ (صور)
5
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
6
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
7
فنّ
04:43
محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة
فنّ
04:43
محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة
8
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More