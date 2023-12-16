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تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
فنّ
2023-12-16 | 03:23
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تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
كشف تقرير الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، الجمعة، إن ماثيو بيري توفي متأثراً بـ”الآثار الحادة لمادّة الكيتامين".
وفي 28 تشرين الأول، عثر على نجم مسلسل فريندز "فاقدًا للوعي في حمام السباحة في منزله"، ليتم الإعلان عن وفاته عن عمر يناهز 54 عامًا.
وذكرت مجلة فارايتي أن بيري، الذي صعد إلى النجومية من خلال لعب دور تشاندلر بينغ في المسلسل الكوميدي الأميركي Friends، كان يتلقى العلاج بالكيتامين لعلاج الاكتئاب والقلق قبل وفاته.
وخلص فحص ما بعد الوفاة إلى أن بيري توفي بسبب "التأثيرات الحادة للكيتامين" بينما شملت العوامل المساهمة "الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين"، الذي يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية.
مصدر
آخر الأخبار
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الممثل
ماثيو
بيري…
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