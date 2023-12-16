الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"
فنّ
2023-12-16 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"
طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"
للمرّة الثانية، انفصلت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد انتشار أنباء عن عودة الخلافات بينهما في الأيام الماضية.
وأكّد الإعلامي المصري عمرو أديب خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، مُعلناً أن الإنفصال تمّ بهدوء.
وتفاوتت التعليقات حول انفصال الثنائي، وعلّق البعض ساخراً "جواب نهائي؟".
آخر الأخبار
فنّ
طلاق
شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب
التالي
صور كادت تكشف عن وجهه... أحدث ظهور لزوج ميريام فارس
تقارير جديدة تكشف سبب وفاة الممثل ماثيو بيري… وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
0
فنّ
2023-12-06
تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن
فنّ
2023-12-06
تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن
0
فنّ
2023-11-08
شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب مجدداً... هل فقدت الكثير من وزنها؟
فنّ
2023-11-08
شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب مجدداً... هل فقدت الكثير من وزنها؟
0
منوعات
05:11
بعد أن إستعان بمسدسها لإطلاق النار... هذا مصير والدة الطفل الذي حاول قتل معلمته!
منوعات
05:11
بعد أن إستعان بمسدسها لإطلاق النار... هذا مصير والدة الطفل الذي حاول قتل معلمته!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:22
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
فنّ
05:22
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
0
فنّ
05:16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
فنّ
05:16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
0
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
فنّ
04:08
مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!
0
فنّ
04:03
صور كادت تكشف عن وجهه... أحدث ظهور لزوج ميريام فارس
فنّ
04:03
صور كادت تكشف عن وجهه... أحدث ظهور لزوج ميريام فارس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
09:04
الرئيس بري في رد على مداخلة النائب جورج عدوان: "هون ما في شغل سياسة هون في تشريع"
آخر الأخبار
09:04
الرئيس بري في رد على مداخلة النائب جورج عدوان: "هون ما في شغل سياسة هون في تشريع"
0
منوعات
12:24
حادثة مأساوية أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج...وهذه التفاصيل!
منوعات
12:24
حادثة مأساوية أودت بحياة شقيقتين قبل حفل التخرج...وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
09:42
بري : كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد
أخبار لبنان
09:42
بري : كل اللبنانيين من دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:07
باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود
أخبار لبنان
05:07
باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود
0
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
0
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
0
أخبار دولية
13:48
الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب
أخبار دولية
13:48
الذكاء الإصطناعي يكتب كتبًا والعالم الرقمي يحتل مكانه في معرض جدة للكتاب
0
أخبار دولية
13:46
من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة
أخبار دولية
13:46
من أوسلو... دعوة إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
13:39
غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:39
غزة وتصاعد الخلاف الأميركي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
التوتر على الجبهة الجنوبية مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
منتدى اللاجئين... وعود تنتظر التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طارت جلسة مجلس الوزراء... ليتشرّع التمديد لقائد الجيش من ساحة النجمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
خبر عاجل
09:18
المصادقة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة
2
منوعات
13:30
هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!
منوعات
13:30
هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!
3
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
حال الطقس
23:52
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... متى يتحول الطقس الى متقلب؟
4
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
أخبار دولية
04:58
وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً
5
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
أخبار لبنان
13:24
مناطق لبنانية تشتعل بالاحتفالات وإطلاق الرصاص بعيد تأخير تسريح القيادات الأمنية
6
خبر عاجل
06:25
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
خبر عاجل
06:25
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله عن أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية أرجئت بسبب الغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بل هو بسبب عطل تقني في طائرة الوزيرة
7
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
أخبار دولية
08:32
القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينتي حاويات بصاروخين بحريين كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي
8
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
أخبار دولية
14:01
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More