طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. والجمهور: "جواب نهائي؟"

للمرّة الثانية، انفصلت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد انتشار أنباء عن عودة الخلافات بينهما في الأيام الماضية.

وأكّد الإعلامي المصري عمرو أديب خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، مُعلناً أن الإنفصال تمّ بهدوء.

وتفاوتت التعليقات حول انفصال الثنائي، وعلّق البعض ساخراً "جواب نهائي؟".