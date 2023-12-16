مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

مفاجأة من العيار الثقيل... حسام حبيب يستنكر انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!



شكّل ردّ فعل الفنان المصري حسام حبيب على اعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصالها رسمياً عنه مفاجأة من العيار الثقيل.

وفي التفاصيل، استنكر حسام حبيب خبر طلاقه من شيرين عبد الوهاب، وردّ بتصريحٍ غريب قائلاً "معرفش حاجة".

يُذكر أن الانفصال هو الثاني في حياة الثنائي الشهير، وتصدّر الخبر المواقع الالكترونيّة في الساعات الماضية.