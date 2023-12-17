الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
فنّ
2023-12-17 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"
أطلّ الفنان اللبناني وائل جسّار في حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب ليل الأحد عبر شاشة الـLBCI، حيث تحدّث عن ماضيه وحاضره ومستقبله.
وفي فقرة الحاضر، سألت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفها عن حياته الزوجية، حيث تحدث عن زوجته وأمّ أولاده ميراي الّذي يشاركها حباً كبيراً.
وأوضح وائل جسّار أنه تعرّف إلى ميراي في أولى عشريناته وأنها تبلغ من العمر مثله تقريباً.
كما فُتح موضوع اختلاف الأديان، حيث يأتي من خلفية مسلمة بينما تأتي ميراي من خلفية مسيحية، مصرّحاً أنها أسلمت من أجله، وأنه كان الشخص الّذي طلب منها أن تغيّر دينها من أجله.
وتابع الفنان وائل جسّار أن ميراي أصبحت تتبع التقاليد المُسلمة وتصوم خلال شهر رمضان المبارك، وأنهما علّما أطفالهما عن الديانتين.
آخر الأخبار
فنّ
وائل جسار
الإعلامية راغدة شلهوب
حلقة
زمن
زوجته
ميراي
اعتناق
الديانة
الإسلام
مسيحية
أطفال.
التالي
شام الذهبي تظهر بملامح الحمل وتطرح السؤال: "ياترا بنت ولا ولد؟" (صور)
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-12-07
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
خبر عاجل
2023-12-07
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
0
آخر الأخبار
2023-12-07
الراعي من صور: المنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
آخر الأخبار
2023-12-07
الراعي من صور: المنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
0
فنّ
2023-11-08
"جورجيت صايغ عطت فرح وجمال لبلدها"... ورد الخال: ما وقفت بكي مع مالك مكتبي بحلقة كثير خاصة... هيك يا زمن؟
فنّ
2023-11-08
"جورجيت صايغ عطت فرح وجمال لبلدها"... ورد الخال: ما وقفت بكي مع مالك مكتبي بحلقة كثير خاصة... هيك يا زمن؟
0
أخبار لبنان
2023-10-07
الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية
أخبار لبنان
2023-10-07
الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
فنّ
05:55
حفل للفنانة كارول سماحة ضمن فعاليات بيروت ترنم
0
فنّ
05:33
شام الذهبي تظهر بملامح الحمل وتطرح السؤال: "ياترا بنت ولا ولد؟" (صور)
فنّ
05:33
شام الذهبي تظهر بملامح الحمل وتطرح السؤال: "ياترا بنت ولا ولد؟" (صور)
0
فنّ
2023-12-16
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
فنّ
2023-12-16
ماغي بو غصن في رسالة علنيّة إلى جمال سنان... ماذا قالت له؟
0
فنّ
2023-12-16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
فنّ
2023-12-16
أصالة نصري "جدّة" للمرّة الأولى... أوقفت حفلها وزفّت الخبر السعيد (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
0
أخبار دولية
15:15
12 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح خلال احتفال في المكسيك
أخبار دولية
15:15
12 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح خلال احتفال في المكسيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
0
أخبار دولية
2023-12-15
مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
2023-12-15
مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم في جنوب شرق إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
غضب الأميركيين المسلمين من بايدن…ما خطورته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في جولة على المعارض الفنية التي يمكن زيارتها في فترة العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:56
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
2
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
أخبار لبنان
12:21
"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة
3
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
أمن وقضاء
01:21
دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن
4
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
أمن وقضاء
07:07
توضيح من عائلة مايكل حداد بشأن توقيفه
5
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
صحف اليوم
23:51
مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من سليمان فرنجية
6
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
منوعات
12:00
فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!
7
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
أخبار دولية
11:35
الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة
8
آخر الأخبار
11:16
وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل
آخر الأخبار
11:16
وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More