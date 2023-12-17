وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"

أطلّ الفنان اللبناني وائل جسّار في حلقة "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب ليل الأحد عبر شاشة الـLBCI، حيث تحدّث عن ماضيه وحاضره ومستقبله.

وفي فقرة الحاضر، سألت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفها عن حياته الزوجية، حيث تحدث عن زوجته وأمّ أولاده ميراي الّذي يشاركها حباً كبيراً.

وأوضح وائل جسّار أنه تعرّف إلى ميراي في أولى عشريناته وأنها تبلغ من العمر مثله تقريباً.

كما فُتح موضوع اختلاف الأديان، حيث يأتي من خلفية مسلمة بينما تأتي ميراي من خلفية مسيحية، مصرّحاً أنها أسلمت من أجله، وأنه كان الشخص الّذي طلب منها أن تغيّر دينها من أجله.

وتابع الفنان وائل جسّار أن ميراي أصبحت تتبع التقاليد المُسلمة وتصوم خلال شهر رمضان المبارك، وأنهما علّما أطفالهما عن الديانتين.