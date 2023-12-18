بتقنية الذكاء الاصطناعي... كيف سيبدو وائل جسار في سنّ الـ80؟ (صورة)

خلال الحلقة من برنامج "زمن" الذي حلّ فيها الفنان اللبناني وائل جسّار ضيفاً على الإعلامية راغدة شلهوب ليل الأحد عبر شاشة الـLBCI، ظهرت صورة له تُظهره في سنّ الـ80.

وفي فقرة المستقبل، أظهرت الإعلامية راغدة شلهوب صورةً أنتجها الذكاء الاصطناعي للفنان اللبناني في سنّ الـ80 عاما، حيث بدت عليه ملامح الشيخوخة مع الشعر الأبيض.

وشبّه الفنان نفسه في الصورة للراحل عمر الشريف، مُضيفاً أنه يُشبه في الصورة كلّ من والديه.

وقال وائل جسّار: "هذه مرحلة أعتزّ بها...".