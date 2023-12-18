عامر زيان في مبادرة ميلاديّة أفرحت أهالي جزين (صور)

عامر زيان في مبادرة ميلاديّة أفرحت أهالي جزين (صور)

في مبادرة ميلاديّة أفرحت أهالي بلدة جزين، تكفّل الفنان اللبناني عامر زيان بوضع الزينة على مقام سيّدة المعبور.

في التفاصيل، شكرت بلدية جزين-عين مجدلين الفنان عامر زيان، وهو ابن المنطقة، على دعمه الكريم في وضع الزينة الميلاديّة، وأضافت "إن مدينة جزين تكبر بأبنائها مثيل عامر، وتتمنى له دوام الصحة والتقدّم".