إصابة جديدة لبشرى في مهرجان الجونة... إليكم التفاصيل

إصابة جديدة لبشرى في مهرجان الجونة... إليكم التفاصيل

من منا لا يتذكر ظهور الفنانة المصرية بشرى بعد تعرّضها لحادث سير في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة العام 2021؟

في مفاجأة ملفتة، تعرّضت بشرى لإصابة ثانية خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة نتج عنه بعض الالتواءات في قدمها وتمزق في الأربطة.

وكشفت بشرى أن الآلام بسيطة مقارنةً بالحادث الذي تعرضت له في المكان عينه عام 2021.