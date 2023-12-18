بعد شيرين وحسام حبيب... هل انفصلت نيللي كريم عن زوجها؟

بعد شيرين وحسام حبيب... هل انفصلت نيللي كريم عن زوجها؟

بعد طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، انتشرت في الساعات الماضية معلومات مجهولة المصدر مفادها أن الممثلة نيللي كريم قد انفصلت عن زوجها الممثل المصري هشام عاشور. فما حقيقة ما يتم تداوله؟

في التفاصيل، نفى هشام عاشور شائعة انفصاله عن نيللي كريم، وصرّح قائلاً "يمكن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزّل صور على انستغرام".