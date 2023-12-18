إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو من متحف غريفان في باريس

أزيل تمثال من الشمع للممثل الفرنسي جيرار دوبارديو الاثنين من متحف غريفان في باريس، على ما أفادت إدارة "قاعة تماثيل الشمع الخاصة بالمشاهير" وكالة فرانس برس.وأوضحت الإدارة أنّ قرار سحب التمثال اتُّخذ "بعد تسجيل ردود أفعال سلبية لعدد من الزوار خلال مرورهم أمام تمثال دوبارديو، بالإضافة إلى تعليقات برزت عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف".وأثار تقرير عن الممثل عُرض أخيراً في البرنامج الاستقصائي "كومبليمان دانكيت" ("Complement d'enquete") عبر قناة "فرانس 2"، موجة من الصدمة والتنديدات الدولية. ويظهر دوبارديو الذي يواجه منذ العام 2020 اتهامات بالاغتصاب رفضها باستمرار، عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهنّ.وفي نهاية الأسبوع الفائت، جُرّد بطل فيلم "1492: كريستوف كولومبوس" من وسام كيبيك الوطني ومن لقب المواطن الفخري لمنطقة إيستايمبوي البلجيكية.وفي فرنسا، أعلنت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك الجمعة أن "إجراءً تأديبياً" سيُطلق لاتخاذ قرار في شأن وسام جوقة الشرف الذي مُنِح سابقاً للممثل الفرنسي. ولاحقاً، وضع ديبارديو وسام جوقة الشرف "تحت تصرف" وزيرة الثقافة، على ما أفاد وكيلا الدفاع عنه في بيان.وفي رسالة نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، نددت عائلة دوبارديو بـ"مؤامرة غير مسبوقة" ضد النجم السينمائي الفرنسي، معربة عن استيائها من "غضب جماعي" ضده.ويستقبل متحف غريفان الذي تأسس عام 1882 قرابة 800 ألف زائر سنوياً، وتُعرض فيه تماثيل شمع لـ250 شخصية تاريخية ومعاصرة. وأُضيف تمثال الشمع الخاص بدوبارديو في العام 1981.