حقق رقماً خيالياً... فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

تصدّر فيلم "وونكا" ("Wonka") من بطولة الممثل تيموتيه شالاميه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بعدما حقق انطلاقة قوية خارجاً، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ووفق وكالة فرانس برس، حقق الفيلم الذي رُشّح بطله لنيل جائزة "غولدن غلوب" في فئة أفضل ممثل، عائدات قدرها 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين الجمعة والأحد.

ويؤدي شالاميه دور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية "تشارلي ومصنع الشوكولا" ("Charlie and the chocolate factory") للكاتب رولد دال لكن بشخصية أكثر شباباً. وسبق أن أدّى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes")، محققاً إيرادات بقيمة 5,8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.

وتراجع فيلم "ذي بوي أند ذي هيرون" ("The Boy and the Heron") للمخرج الياباني هاياو ميازاكي والمُرشّح أيضاً لنيل جوائز "غولدن غلوب"، إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدّراً الترتيب، وحقق عائدات قدرها 5,2 ملايين دولار.

اما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب "غودزيلا ماينوس وان" ("Godzilla Minus one") للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي مع إيرادات بلغت 4,9 ملايين دولار. وحلّ خامساً فيلم "ترولز باند توغذر" ("Trolls Band Together") محققاً 4 ملايين دولار.