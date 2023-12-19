"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق

"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق

فتحت الممثلة اللبنانيّة زينة مكي قلبها، وتحدّثت للمرّة الأولى عن شعورها بعد انفصالها عن زوجها.

وفي التفاصيل، كشفت الممثلة زينة مكي أنها تشعر بالانزعاج عندما تُسأل "اين زوجك؟"، وأضافت "أكيد في وجع وفي حالة اكتئاب شديدة. أنا عم جرّب انسى ولملم كلّ شي، وين ما روح في هيدا السؤال وين زوجك... ما في شي عم بيخلّيني انسى".