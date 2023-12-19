إعلامي يهاجم شيرين عبد الوهاب: تعلّمي من نانسي عجرم

إعلامي يهاجم شيرين عبد الوهاب: تعلّمي من نانسي عجرم

هاجم الإعلامي المصري سيد علي النجمة شيرين عبد الوهاب قائلًا "أخيراً انفصلت الست شيرين عن زوجها".

وتابع "أرجوكي تفرغي للفن والتجهيز لحفلاتك، وبلاش هزار مع الجمهور على المسرح، هاتي مدير أعمال متتجوزيهوش، حد يتكلم باسمك واتعلمي من نانسي عجرم".

وختم "اتعلموا من نجوم الزمن الجميل اللي كانوا بيجوا يتثقفوا من نجيب محفوظ وصلاح جاهين".