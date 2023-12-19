الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل

فنّ
2023-12-19 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل

إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل

 
دين الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك، ما كلّفه الاستبعاد من دور الشرير في أفلام مارفل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصدر مقرب من القضية.

ودين الممثل البالغ 34 عاما والذي أدى دور البطولة في فيلم "كريد 3" ولعب دور كانغ في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من ستة أشخاص. وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.

ومن المقرر النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 شباط/فبراير. لكنّ استوديوهات مارفل قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.

وأوقف الممثل في 25 آذار/مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة غريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.

وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز "اعتاد" على ممارسة "ضغوط نفسية وعاطفية" على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 آذار/مارس.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها "كريد 3" و"أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا"، و"ماغازين دريمز" الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.

وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما "أفنجرز: ذي كانغ دايناستي" و"أفنجرز: سيكرت وورز".

ارب-غو/جك/غ ر

آخر الأخبار

فنّ

الممثل

جوناثان

ميجرز

بتهمة

الاعتداء

حبيبته

السابقة

واستبعاده

أفلام

مارفل

LBCI التالي
حقق رقماً خيالياً... فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
إزالة تمثال الشمع الخاص بجيرار دوبارديو من متحف غريفان في باريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-11

فيديو مروع يوثق الحادثة... أطلق النار على حبيبته السابقة ثم انتحر! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-21

حاول لمس تلميذه وتشجيعه على مشاهدة مواد إباحية... إدانة استاذ بتهمة سوء السلوك المهني!

LBCI
فنّ
2023-11-21

إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

LBCI
منوعات
2023-11-20

توقيف طالب إيطالي في ألمانيا يُشتبه في قتله حبيبته السابقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:24

بعد سنوات من الصمت العاطفي... سيلينا غوميز تكشف عن علاقتها مع حبيبها الجديد (صورة)

LBCI
فنّ
05:43

يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
05:40

إعلامي يهاجم شيرين عبد الوهاب: تعلّمي من نانسي عجرم

LBCI
فنّ
05:37

"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-09

توقيف أشخاص لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية

LBCI
منوعات
2023-12-06

بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-17

دهم بلدة روم في جزين... والقبض على مواطن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

على الجبهة الجنوبية... تراجع في حدة العمليات لليوم الثاني على التوالي

LBCI
أخبار دولية
07:56

كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب

LBCI
أخبار لبنان
07:52

مكاري: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية

LBCI
أخبار دولية
06:12

وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
04:08

مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟

LBCI
أخبار لبنان
03:40

بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني

LBCI
أخبار دولية
17:18

البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دوليّ يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت

LBCI
فنّ
12:20

شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:03

١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية

LBCI
حال الطقس
23:29

منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!

LBCI
اقتصاد
02:03

انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
اقتصاد
06:30

بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
05:33

"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)

LBCI
منوعات
13:40

انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More