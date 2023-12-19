إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل

إدانة الممثل جوناثان ميجرز بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة واستبعاده من أفلام مارفل

دين الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك، ما كلّفه الاستبعاد من دور الشرير في أفلام مارفل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصدر مقرب من القضية.



ودين الممثل البالغ 34 عاما والذي أدى دور البطولة في فيلم "كريد 3" ولعب دور كانغ في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من ستة أشخاص. وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.



ومن المقرر النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 شباط/فبراير. لكنّ استوديوهات مارفل قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.



وأوقف الممثل في 25 آذار/مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة غريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.



وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.



وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز "اعتاد" على ممارسة "ضغوط نفسية وعاطفية" على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 آذار/مارس.



وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها "كريد 3" و"أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا"، و"ماغازين دريمز" الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.



وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما "أفنجرز: ذي كانغ دايناستي" و"أفنجرز: سيكرت وورز".



ارب-غو/جك/غ ر