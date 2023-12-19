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الفيلم السعودي "مندوب الليل" يتقدم على "ونكا" ويتصدّر شباك التذاكر السعودي!
فنّ
2023-12-19 | 11:48
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الفيلم السعودي "مندوب الليل" يتقدم على "ونكا" ويتصدّر شباك التذاكر السعودي!
الفيلم السعودي "مندوب الليل" يتقدم على "ونكا" ويتصدّر شباك التذاكر السعودي!
يتصدر الفيلم السعودي "مندوب الليل" إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما السعودية لهذا الأسبوع، محققاً مبيعات تجاوزت 114 ألف تذكرة، للفيلم الذي طُرح يوم الخميس الفائت في كل دور العرض في المملكة والدول العربية، ليحقق بذلك أعلى افتتاحية لفيلم سعودي، وثاني أفضل افتتاحية لفيلم عربي منذ انطلاقة السينما في السعودية.
ويأتي تصدر "مندوب الليل" بفارق كبير عن فيلم "ونكا" WONKA للمخرج بول كينغ، الذي يتصدر شباك التذاكر الأميركي وعدد من الدول حول العالم، وحل ثانياً في السعودية، في حين جاء في المركز الثالث فيلم المخرج الياباني العبقري هاياو ميازاكي "الصبي ومالك الحزين".
هذا الأمر يعني أن الفيلم السعودي الذي صدر قبل نحو أربعة أيام استطاع أن يتجاوز فيلمين يعدان من أقوى الإنتاجات السينمائية للعام الحالي 2023، وذلك بحسب ما كشفه القائمون على "مندوب الليل"، وهو فيلم يأتي من كتابة وإخراج علي الكلثمي.
و"مندوب الليل" هو مزيج من الدراما والتشويق، يعيش فيه المشاهد مع قصة فهد القضعاني (الممثل محمد الدوخي) الثلاثيني الأعزب المضطرب الذي يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة وشوارع الرياض، بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات للزبائن، مما يدفعه لاحقاً للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.
ومن الجدير بالذكر أن فيلم "مندوب الليل" يلعب بذكاء على تناقضات مدينة الرياض، ما بين الأبراج الشاهقة والمطاعم الفاخرة والسيارات الفارهة، وما بين الأحياء الشعبية والبيوت البسيطة والسيارات قديمة الطراز، بما يجعل المتفرج يدرك أن الرياض عامرة بالحياة والتنوّع، وذلك بتلقائية عالية اشتغل عليها المخرج علي الكلثمي، وأظهرت صخب المدينة في أثناء فعاليات موسم الرياض، وكذلك أظهرت هدوءها في لحظات ما قبل الفجر، وكل ذلك يحدث بعيون مندوب توصيل يطرق أبواباً عدة لإتمام عمله، وفق ما نقلت صحيفة
الشرق الأوسط
.
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