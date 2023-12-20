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"شعرت كأنني مشلولة"... صحافية تقاضي النجم جيرار دوبارديو بتهمة اغتصابها خلال مقابلة!
فنّ
2023-12-20 | 06:11
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"شعرت كأنني مشلولة"... صحافية تقاضي النجم جيرار دوبارديو بتهمة اغتصابها خلال مقابلة!
أعلنت الصحافية والكاتبة الإسبانية روت باسا الثلاثاء أنها تقدمت بدعوى في إسبانيا على الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو تتهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.
وأكدت الكاتبة البالغة 51 عاماً لوكالة فرانس برس ما أوردته "لا فانغوارديا" من أنها رفعت لدى الشرطة الإسبانية الخميس الفائت دعوى على الممثل الفرنسي أفادت فيها بأنه اغتصبها خلال إجرائها معه مقابلة في باريس لمجلة "سينيمانيا" في 12 تشرين الأول 1995.
وأشارت روت باسا في الدعوى إلى أن دوبارديو الذي كان في السادسة والأربعين فيما كانت هي في الثالثة والعشرين عمد يومها إلى "التعدّي" عليها من دون أن تُبدي "أي رضى في أي وقت".
وروت أنها شعرت وكأنها "مشلولة" خلال الواقعة التي أشارت إلى أنها حصلت في مقر شركة "رواسّي فيلمز" السابقة للإنتاج.
وتشمل جريمة "الاعتداء الجنسي" في قانون العقوبات الإسباني الاغتصاب أيضاً. ووصفت روت باسا في تصريحها لوكالة فرانس برس الواقعة المنسوبة إلى دوبارديو بأنها "اعتداء جنسي"، لكنها ردت بالإيجاب على سؤال عما إذا كان الأمر يتعلق باغتصاب، مشيرة إلى أن "الشرطة وصفته على هذا النحو".
ولم تشأ الشرطة الإسبانية ولا النيابة العامة تأكيد تقدّم باسا بالدعوى، وهي الثالثة منذ 2018 في حق الممثل تتعلق بقضية عنف جنسي. وقالت الصحافية لوكالة فرانس برس إنها كانت نسيت الواقعة "كلياً" قبل أن تقرأ التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي في نيسان الذي وجهت فيه 13 امرأة اتهامات إلى الممثل بالعنف الجنسي في حقهنّ.
وأضافت أن هذا المقال أوجد لديها "حافزاً داخلياً" و"ومضات" من الذاكرة تؤكدها ملاحظات شخصية دوّنتها في ذلك الوقت وقالت إنها عثرت عليها.
إلاّ أن فرص نجاح هذه الدعوى ضئيلة إذ أن حق المدعية ساقط سلفاً بفعل مرور الزمن بحسب القوانين الفرنسية.
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