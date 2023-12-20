الجمهور قلق على أحمد فهمي... أزمة صحيّة مُفاجئة أدخلته المستشفى (صورة)

الجمهور قلق على أحمد فهمي... أزمة صحيّة مُفاجئة أدخلته المستشفى (صورة)

سادت حالة من القلق بين جمهور الممثل المصري أحمد فهمي، بعد الكشف عن تعرّضه لأزمة صحيّة مُفاجئة دخل على اثرها الى المستشفى.

وفي التفاصيل، نشر أحمد فهمي صورةً له بقميص المرضى، واكتفى بالقول "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافيّة حول حالته الصحيّة.