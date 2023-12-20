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الطلاق "ظاهرة" انتشرت في الوسط الفني المصري عام 2023... إليكم أبرز الانفصالات!
فنّ
2023-12-20 | 07:51
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الطلاق "ظاهرة" انتشرت في الوسط الفني المصري عام 2023... إليكم أبرز الانفصالات!
الطلاق "ظاهرة" انتشرت في الوسط الفني المصري عام 2023... إليكم أبرز الانفصالات!
انتشرت ظاهرة الطلاق سنة 2023 بين الكثير من المشاهير، خااصة في مصر، وأغلب الحالات كانت غير متوقعة.
آخر الانفصالات التي شهد عليها الجمهور المصري والعربي كانت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، للمرة الثانية، بعد 6 سنوات من الزواج، حيث أكدت شيرين أن الإنفصال هذه المرة تم بهدوء عكس المرة السابقة.
وإحدى الحالات غير المتوقعة كانت انفصال يوسف الشريف وزوجته انجي علاء بعد 14 سنة من الزواج وانشاء اسرة تتضمن ولدين. وأعلن الثنائي عن انفصالهما ببيان مشترك وأكدا على عدم وجود خلافات بينهما، وفق ما نقل موقع
العربية
.
كذلك، شهد هذا العام انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد 11 سنة زواج وانجاب 3 ابناء. وانفصل الثنائي بعد تجارب صعبة عدة مرا بها في السنوات الأخيرة، ولا يزال الثنائي أصدقاء بعد الإنفصال.
أما بالنسبة لاحمد فهمي وهنا الزايد، فقد انتهى زواجهما بعد 4 سنوات، وما كان ملفتا هو أن بعد اعلان هنا الإنفصال أطل احمد بمقابلة تلفزيونية وحمّل نفسه مسؤولية الانفصال، مؤكدا أن أسباب الطلاق تعود له ولم يذكر أكثر.
وبعد أزمات عدة، انفصل الثنائي شريف منير ولورا عماد ونشر شريف بيان الإنفصال على انستغرام و لم يتكلم عن الأمر بعدها.
وضجت قصة أحمد سعد وعلياء بسيوني، بعد طلاق الثنائي واتهام الأخيرة لسعد أنه تخلى عن طفلتهما حديثة الولادة لأجل إحياء الحفلات. وتم التداول لاحقا باشاعات مفادها أن للثنائي نية بالعودة ولكنهما لم يعلقا على الموضوع.
وانفصل المطرب تامر عاشور عن زوجته الأولى، وبعدها أعلن زواجه من الإعلامية المصرية نانسي نور.
كما انفصل مطرب الحفلات حسن شاكوش عن زوجته بعد اسابيع قليلة من الزواج.
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2023...
إليكم
الانفصالات!
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