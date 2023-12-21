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جورج كلوني كشف عدم سعادة ماثيو بيري في مسلسل "فريندز"...إليكم السبب الصادم!
فنّ
2023-12-21 | 04:40
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جورج كلوني كشف عدم سعادة ماثيو بيري في مسلسل "فريندز"...إليكم السبب الصادم!
جورج كلوني كشف عدم سعادة ماثيو بيري في مسلسل "فريندز"...إليكم السبب الصادم!
كشف الممثل العالمي جورج كلوني أن ماثيو بيري لم يكن سعيداً أثناء تصوير مسلسل "فريندز Friends".
وكان ماثيو قد جعل الملايين من الناس يضحكون في أكبر مسلسل كوميدي في العالم بدور "تشاندلر" ، ولكن خلف الكواليس، كان الممثل يكافح مع دورة مستهلكة من الإدمان.
وبعد وفاة ماثيو في وقت سابق من هذا العام، شارك جورج كلوني أنه "لم يكن سعيدًا" في مسلسل "فريندز Friends"، وفق موقع
"ميرور"
.
وقال كلوني: "لقد كان طفلاً وكان يقول لي:" أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي. أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي عادي. وسأكون أسعد رجل على وجه الأرض. ولكن رغم حصوله على هذه الفرصة، إلا أن هذا الدور لم يجلب له الفرح أو السعادة أو السلام".
وفي كتابه "الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب"، توسع ماثيو في هذا الأمر، موضحًا أن رد فعل الجمهور المباشر من العرض أثر على صحته العقلية. وكتب: "شعرت وكأنني سأموت إذا لم يضحك الجمهور. هذا ليس صحيًا بالتأكيد، لكن عندما كنت أقول جملة ولا يضحكون، كنت أتعرق وأصاب بتشنجات. وإذا لم أحصل على الضحكة التي كان من المفترض أن أحصل عليها، كنت أشعر بالخوف. شعرت بذلك كل ليلة. هذا الضغط تركني في مكان سيء."
وشعر الممثلون بالصدمة عندما علموا بمدى معاناته، واتضح أنه كان يواجه أيضًا معارك في حياته الخاصة حول احترام الذات والالتزام. وقال بيري: "أنا بحاجة إلى الحب ولكني لا أثق به. إذا تخليت عن لعبتي مثل تشاندلر وأظهرت لك من أنا حقًا، فقد تلاحظني، ولكن الأسوأ من ذلك أنك قد تلاحظني وقد تتركني، ولا أستطيع ذلك".
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