"نحبّك هيفاء"... أطفال غزة يوجّهون رسالة محبّة وتقدير لإنسانيّة هيفاء وهبي

"نحبّك هيفاء"... أطفال غزة يوجّهون رسالة محبّة وتقدير لإنسانيّة هيفاء وهبي

تداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من أطفال غزة في مراكز الإيواء وهم يشكرون النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي على انسانيّتها.

وفي التفاصيل، ظهرت مجموعة من أطفال غزة مع لافتات كُتب عليها عبارات مثل "منحبك هيفا"، "شكراً للفنانة هيفا وهبي من أطفال غزة"، و"شكر لكل انسان حُرّ وقف معنا".

ويأتي هذا الفيديو بعدما قامت الفنانة هيفاء وهبي بتقديم المساعدات لأطفال غزة في مراكز الإيواء بعيداً عن الأضواء والتغطية الإعلاميّة.