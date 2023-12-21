"نحبّك هيفاء"... أطفال غزة يوجّهون رسالة محبّة وتقدير لإنسانيّة هيفاء وهبي

🔴 رَسَمت الديڤا #هيفاء_وهبي البَسمة على وجوه أطفال #غزّة بعد تقديمها مساعدات عاجلة في مراكز الإيواء مع اقتراب فصل الشتاء 🙏🏼❤️
وانتشرت مقاطع فيديو لأطفال #غزّة يحملون صور و يردّدون "شكراً للفنانة هيفاء وهبي، بنحبِّك هيفاء #أطفال_غزه" 👼🏼🇵🇸❤️@HaifaWehbe pic.twitter.com/WUfJ3myzS4
— HAIFA WEHBE NEWS (@haifawehbe_news) December 20, 2023
🔴 رَسَمت الديڤا #هيفاء_وهبي البَسمة على وجوه أطفال #غزّة بعد تقديمها مساعدات عاجلة في مراكز الإيواء مع اقتراب فصل الشتاء 🙏🏼❤️
وانتشرت مقاطع فيديو لأطفال #غزّة يحملون صور و يردّدون "شكراً للفنانة هيفاء وهبي، بنحبِّك هيفاء #أطفال_غزه" 👼🏼🇵🇸❤️@HaifaWehbe pic.twitter.com/WUfJ3myzS4