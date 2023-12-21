"لو محتاج ما تمدش ايدك"... هل يعيش سعد الصغير في حالة ماديّة سيئة؟

"لو محتاج ما تمدش ايدك"... هل يعيش سعد الصغير في حالة ماديّة سيئة؟

تساءل البعض ما إذا كان الفنان المصري سعد الصغير يعيش في حالة مادية سيئة، بسبب ما كتبه مؤخراً على أحدث صورةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، دوّن سعد الصغير "احمد ربنا إنك عايش، مش بين الحياة والموت، احمد ربنا ده ناس ياما قبل تتولد بتموت، لو محتاج ما تمدش ايدك، قول يا رب وهو يزيدك، قول يا رب ضعيف قويني، اوعى تقول لحد اديني، لو مظلوم من كل الدنيا قول يا رب بريئ نجينى".