بعد 7 أعوام من المواعدة... ماريا كاري تنفصل عن حبيبها والسبب الإنجاب؟! (صورة)

كشفت صفحة Page Six عن انفصال النجمة ماريا كاري، البالغة من العمر 54 عامًا، وحبيبها براين تاناكا، البالغ من العمر 40 عامًا، بعد فترة طويلة من المواعدة.

ووفقًا لمصادر مقربة، فقد كانت الفجوة العمرية البالغة 14 عامًا بينهما واحدة من الأسباب الرئيسية وراء الانفصال.

أشارت المصادر إلى أن تاناكا كان يتطلع إلى تكوين عائلة وإنجاب أطفال، وهو ما لم تكن كاري مهتمة به في هذه المرحلة من حياتها. وقالت المصادر: "كاري تقدر الحياة العائلية التي تشارك فيها توأمها موروكان ومونرو من زواجها السابق".

يُذكر أن ماريا وبراين كانا معًا لمدة سبع سنوات، بدءًا من عام 2006 حيث كان تاناكا يعمل كراقص احتياطي لها، وبدأت علاقتهما العاطفية في عام 2016. ومع ذلك، أصبح من الواضح مؤخرًا أن هناك اختلافًا في تطلعاتهما المستقبلية.

وفي تطور آخر، أثارت ماريا كاري الجدل مؤخرًا بعدما ذهبت في رحلة إلى مدينة أسبن بولاية كولورادو دون مرافقة تاناكا. وكانت هذه الرحلة جزءًا من جولتها السنوية "Merry Christmas One and All!" التي انطلقت في نوفمبر الماضي.