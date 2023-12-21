غوينيث بالترو تظهر رشاقتها "بالبيكيني" خلال إجازة في المكسيك (صور)

قامت نجمة السينما غوينيث بالترو، البالغة من العمر 51 عامًا، بإظهار جمالها ورشاقتها خلال إجازتها الصيفية في المكسيك.

في الصور التي تم تداولها، برزت بالترو بإطلالة مشرقة ومتناغمة حيث ارتدت بيكيني وردي اللون، مما أبرز جمالها ورشاقتها.

وأظهرت الصور النجمة وهي تستمتع بأشعة الشمس وتتجول على الرمال، مع خصلات شعرها الأشقر المبلولة تتدلى بأناقة على كتفيها.

وأبانت الصور أيضًا عن لحظات عائلية جميلة، حيث كانت بالترو تجلس على منشفة خضراء ناعمة بجانب ابنيها المراهقين، أبل وموسى، اللذين تشاركهما مع الموسيقي كريس مارتن، زوجها السابق. وكانت العائلة تتناول وجبة الغداء وتستمتع بالأجواء الصيفية.

وتُظهر هذه اللقطات جانبًا آخر من حياة النجمة العالمية، وتبرز حبها للعائلة واستمتاعها بكل لحظة معهم خلال هذه الإجازة المميزة.