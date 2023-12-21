الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نجوم لبنان يلمعون... مبادرة فنية لدعم "مئة ممثل لبناني" في موسم الأعياد

فنّ
2023-12-21 | 16:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نجوم لبنان يلمعون... مبادرة فنية لدعم &quot;مئة ممثل لبناني&quot; في موسم الأعياد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نجوم لبنان يلمعون... مبادرة فنية لدعم "مئة ممثل لبناني" في موسم الأعياد

يعيش نحو مئة ممثل لبناني في ظروف صعبة، تحت خط الفقر، نتيجة تراجع شهرتهم، تقدمهم في السن، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً. لكن، بفضل مبادرة فنية نبيلة، سيجدون دعمًا في موسم الأعياد.
 
تُقام ليل الخميس، حفلة خاصة بعنوان "نجوم تلمع أملاً" في صالة السفراء بكازينو لبنان. تأتي هذه الحفلة كجزء من مبادرة تتبناها مؤسسة "تكريم"، التي يقودها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم. الهدف من الحفلة هو جمع الأموال لدعم هؤلاء الممثلين الذين اختارتهم نقابتا الفنانين المحترفين.
 
يتميز الحفل بمشاركة عدد من الفنانين المتميزين، من بينهم: رونزا، فاديا طنب الحاج، تانيا قسيس، وغيرهم الكثير. الحفل سيتضمن عروضًا غنائية وراقصة، بالإضافة إلى لوحات مصوّرة تعكس جمال الفن.
 
ووفق وكالة فرانس برس، أوضح كرم، مؤسس المبادرة، أن الفكرة نشأت من رغبته في مساعدة الفنانين المتضررين، خاصةً تلك الحالات التي لا تتلقى الاهتمام الكافي.
 
من خلال هذه المبادرة، يتم توزيع المساعدات المالية والهدايا بين الممثلين المحتاجين، مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم.
 
وفي هذا السياق، أشار كرم إلى أهمية صندوق التعاضد الذي يمول من خلال ضريبة مفروضة على حفلات الفنانين الأجانب في لبنان، مستنكرًا الفارق الكبير في الأجور بين الممثلين اللبنانيين والأجانب.

آخر الأخبار

فنّ

مبادرة فنية

دعم

مئة ممثل لبناني

فقر

ظروف اقتصادية صعبة

كرامة

خصوصية

ريكاردو كرم

كازينو لبنان.

LBCI التالي
جورج كلوني كشف عدم سعادة ماثيو بيري في مسلسل "فريندز"...إليكم السبب الصادم!
"كفاية بقى شتائم"... رسالة رضوى الشربيني بعد طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-12-07

حجار خلال اجتماع لجنة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا: أي خلل في تأمين الدعم ستكون له تبعات خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-20

إجماع في لجنة المال على دعم الجيش في المهام الملقاة على عاتقه...

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-20

الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف: ماضون قدمًا في دعم مراكز الرعاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-19

هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:46

معاوِنة سابقة للممثل الأميركي فين ديزل تقاضيه بتهمة الاعتداء عليها جنسياً

LBCI
فنّ
13:54

غوينيث بالترو تظهر رشاقتها "بالبيكيني" خلال إجازة في المكسيك (صور)

LBCI
فنّ
12:06

بعد 7 أعوام من المواعدة... ماريا كاري تنفصل عن حبيبها والسبب الإنجاب؟! (صورة)

LBCI
فنّ
06:35

شمس الكويتيّة برسائل غريبة: "ما ارجع لو بست ايدي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:31

"لو محتاج ما تمدش ايدك"... هل يعيش سعد الصغير في حالة ماديّة سيئة؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-30

ميشال معوض للـLBCI: نعتبر أن التيار الوطني الحر يتحمل مسؤولية كل ما وصلنا إليه

LBCI
منوعات
2023-08-09

عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-15

هكذا فضحت علاقة زوجها السرية مع والدتها...رسمت الأم وشماً لصهرها على جسدها وهذا ما حصل بينهما!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:15

ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تهديدا غير مقبول"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وزير الدفاع في السرايا... هل عادت المياه الى مجاريها مع رئيس الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

89 ألف ليرة سعر موحد للدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المدارس الكاثوليكية الى الإضراب المفتوح... والسبب: قانون عدّله مجلس النواب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سفير مصر لدى لبنان يتحدّث عن دور بلاده في غزة إنسانياً وسياسياً... فماذا قال للـLBCI؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

أبو عبيدة : إستمرار العدوان الاسرائيلي لا يسمح بإطلاق الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مآسي غزة تابع: بعد الحرب والحصار... مجاعة وأمراض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بالارقام: هكذا يتأثر لبنان من حرب إسرائيل فلسطين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

89 ألف ليرة سعر موحد للدولار

LBCI
خبر عاجل
06:11

الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لأي محادثات في شأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين

LBCI
فنّ
06:27

ستيفاني عطالله علقت في دولاب الهواء بمدينة الملاهي... فيديو يوثّق لحظات الخوف

LBCI
فنّ
13:54

غوينيث بالترو تظهر رشاقتها "بالبيكيني" خلال إجازة في المكسيك (صور)

LBCI
اقتصاد
04:03

وزير المالية يُصدر قرارًا جديدًا..اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
07:06

سقطت من القمة أثناء عرض حبيبها للزواج منها...هل كانت جريمة قتل مقصودة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إسرائيل تحشد على كافة المستويات وتروج لنيتها فتح جبهة واسعة مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More