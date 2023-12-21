نجوم لبنان يلمعون... مبادرة فنية لدعم "مئة ممثل لبناني" في موسم الأعياد

يعيش نحو مئة ممثل لبناني في ظروف صعبة، تحت خط الفقر، نتيجة تراجع شهرتهم، تقدمهم في السن، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً. لكن، بفضل مبادرة فنية نبيلة، سيجدون دعمًا في موسم الأعياد.

تُقام ليل الخميس، حفلة خاصة بعنوان "نجوم تلمع أملاً" في صالة السفراء بكازينو لبنان. تأتي هذه الحفلة كجزء من مبادرة تتبناها مؤسسة "تكريم"، التي يقودها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم. الهدف من الحفلة هو جمع الأموال لدعم هؤلاء الممثلين الذين اختارتهم نقابتا الفنانين المحترفين.

يتميز الحفل بمشاركة عدد من الفنانين المتميزين، من بينهم: رونزا، فاديا طنب الحاج، تانيا قسيس، وغيرهم الكثير. الحفل سيتضمن عروضًا غنائية وراقصة، بالإضافة إلى لوحات مصوّرة تعكس جمال الفن.

ووفق وكالة فرانس برس، أوضح كرم، مؤسس المبادرة، أن الفكرة نشأت من رغبته في مساعدة الفنانين المتضررين، خاصةً تلك الحالات التي لا تتلقى الاهتمام الكافي.

من خلال هذه المبادرة، يتم توزيع المساعدات المالية والهدايا بين الممثلين المحتاجين، مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم.

وفي هذا السياق، أشار كرم إلى أهمية صندوق التعاضد الذي يمول من خلال ضريبة مفروضة على حفلات الفنانين الأجانب في لبنان، مستنكرًا الفارق الكبير في الأجور بين الممثلين اللبنانيين والأجانب.