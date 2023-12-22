صحة عادل امام تثير التساؤلات مجدداً... هل تدهورت حالته أم الشائعات تلاحقه؟

صحة عادل امام تثير التساؤلات مجدداً... هل تدهورت حالته أم الشائعات تلاحقه؟

مرّة جديدة، عادت صحة الممثل المصري عادل امام لتثير التساؤلات، فهل الزعيم فعلاً يعيش حالة صحيّة صعبة كما يتمّ تداوله أم الشائعات تطارده كالعادة؟

في التفاصيل، سُئل المخرج رامي إمام عن صحّة والده، فطمأن الجمهور بعبارة "عادل إمام زي الفلّ".

واعتبر رامي امام كل ما يُنشر عن صحة والده مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.