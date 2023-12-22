الموت يُفجع رانيا سلوان

الموت يُفجع رانيا سلوان

فُجعت الممثلة اللبنانيّة رانيا سلوان، إحدى نجمات مسلسل "عروس بيروت"، بوفاة عمّها حليم طانيوس سلوان.

ونشرت رانيا سلوان ورقة النعوة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، وأرفقتها بعبارة "المسيح قام، قلترقد بسلام يا عمّي".