معاناة أحلام الشامسي بسبب حرب غزة: قفلت السوشيال ميديا

معاناة أحلام الشامسي بسبب حرب غزة: قفلت السوشيال ميديا

كشفت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي عن معاناتها النفسيّة بسبب متابعة الأحداث الّتي تجري في حرب غزة.

وصرّحت الفنانة أحلام أن حالتها النفسية ساءت بسبب هذه الأوضاع وابتعدت لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "لو نقدر نروح ليهم هنعمل حاجه وربنا معاهم، والأيام الجاية كفيلة تشفي جراحهم، كلنا بكينا وتألمنا. وجتلي حالة نفسية وقفلت السوشيال ميديا بسبب اللي بيحصل".