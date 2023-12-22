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الفكاهي جو كوي يتولى تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب"
فنّ
2023-12-22 | 06:41
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الفكاهي جو كوي يتولى تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب"
الفكاهي جو كوي يتولى تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب"
يتولى الفكاهي والممثل الأميركي جو كوي في مطلع كانون الثاني المقبل تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب" السينمائية والتلفزيونية، الساعية إلى التجدد وتلميع صورتها.
وأعرب كوي الذي مثّل في أفلام عدة من أبرزها "إيستر صنداي" و"هونتد مانشن" عن حماسته لتقديم الاحتفال الذي يشكّل باكورة موسم الجوائز في هوليوود.
وقال "إنها اللحظة التي سأتمكن فيها من جعل عائلتي الفيلبينية فخورة".
وعُهِد إلى محطة "سي بي إس" بالنقل الحيّ للاحتفال الذي يقام في 7 كانون الثاني المقبل في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، بدلاً من "إن بي سي" التي كانت تتولى المهمة سابقاً.
ويأمل منظّمو "غولدن غلوب" في أن تساهم هذه الخطوة وسواها من التغييرات في استقطاب عدد أكبر من المشاهدين مجدداً وفي طي صفحة الانتقادات الموجهة إلى هذه الجوائز.
فحفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية والتلفزيونية التي كانت تستقطب العدد الأكبر من المتابعين بعد حفلة الأوسكار، سجّلت العام 2023، أدنى نسبة متابعة في تاريخها، إذ بلغ عدد مشاهديها 6,3 ملايين فحسب، بعدما وصل إلى 18 مليوناً عام 2020، قبيل جائحة كوفيد-19.
وسجّل هذا الرقم المنخفض رغم حضور عدد من النجوم على السجادة الحمراء، كستيفن سبيلبرغ وكولين فاريل وميشيل يوه وبراد بيت.
ويتوقع أن يحضر هذه السنة عدد من النجوم الكبار كليوناردو دي كابريو وإيما ستون وروبرت داوني جونيور وراين غوسلينغ وبول جياماتي وبرادلي كوبر وتيموتيه شالاميه وناتالي بورتمان. ويأمل المنظمون في ألا يحذو أي من الوجوه البارزة حذو كيت بلانشيت التي قاطعت الحفلة في كانون الثاني الفائت.
لكنّ هذا الحدث الذي كان يشكّل في العادة بداية قوية لموسم الجوائز السينمائية الأميركية فقد بريقه وتراجعَ الاهتمام به بفعل اتهامات بالعنصرية والفساد، واعتبر البعض في هوليوود إن الإصلاحات التي طُبقت لتصحيح الوضع طرحت مشاكل جديدة تتعلق بالأخلاقيات.
وحصد فيلما "باربي" و"أوبنهايمر" العدد الأكبر من الترشيحات لجوائز "غولدن غلوب"، ما يوفّر بداية قوية في مستهل موسم الجوائز السينمائية لهذين الفيلمين اللذين تصدّرا الصيف الفائت ترتيب الإيرادات على شباك التذاكر.
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