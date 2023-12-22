هل تطلّ عبلة كامل على الجمهور ليلة رأس السنة في مفاجأة لمحبّيها؟

هل تطلّ عبلة كامل على الجمهور ليلة رأس السنة في مفاجأة لمحبّيها؟

تداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي معلومات مجهولة المصدر مفادها أن الممثلة المصريّة عبلة كامل ستطلّ بعد غياب ليلة رأس السنة ضمن مقابلة خاصّة مع إسعاد يونس في مفاجأة لمحبّيها، فما حقيقة هذه الأنباء؟

تبيّن في الساعات الماضية أن كلّ ما يتمّ نشره عن لقاء تلفزيوني مع عبلة كامل ليلة رأس السنة هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحّة.