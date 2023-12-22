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فتاة على تيك توك تستغلّ هنا الزاهد... إحذروا الوقوع في فخّها!
فنّ
2023-12-22 | 06:50
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فتاة على تيك توك تستغلّ هنا الزاهد... إحذروا الوقوع في فخّها!
فتاة على تيك توك تستغلّ هنا الزاهد... إحذروا الوقوع في فخّها!
حذّرت الممثلة المصريّة هنا الزاهد الجمهور من الوقوع في فخ فتاة تستغلّها بتقليد صوتها على "تيك توك".
وكشفت هنا الزاهد عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام "فيه بنت على تيك توك بتقلّد صوتي وبتستغل ده كتير، والناس مصدقة ده وبيبعتولي إنها بتعمل لايفات على تيك توك بصورتي عشان متطلّعش وجهها والناس تصدّق".
وأوضحت هنا الزاهد لجمهورها "دي مش أنا والموضوع بقى بايخ. الأول ضحكت لما شفت كم فيديو لذيذ ليكي وقلت بتحبّني وبتقلّدني، بعد كدة بقت تستغل ده".
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تيك توك
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