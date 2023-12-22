الممثلة كارول بوكيه "خائفة" على شريك حياتها السابق جيرار دوبارديو

أكدت الممثلة الفرنسية كارول بوكيه في حديث تلفزيوني مساء الخميس أنها "خائفة" على شريك حياتها السابق الممثل جيرار دوبارديو الذي رُفعت في حقه دعاوى عدة بتهم اغتصاب نساء والاعتداء عليهنّ جنسياً وبات محور اهتمام إعلامي واسع وجدل سياسي.ودافعت بوكيه عن دوبارديو الذي كان شريك حياتها لنحو عشر سنوات إذ قالت في برنامج "كوتيديان" على محطة "تي إم سي": "لدي مشكلة حقيقية بالنسبة إلى ما يحدث مع جيرار في الوقت الراهن... أنا خائفة عليه".ولاحظت أن "هذه المحكمة الإعلامية متواصلة، فهي مستمرة منذ أشهر وهي تقتل رجلاً". واضافت "لا أستطيع تحمل ذلك. لا يمكن أن أكنّ أي حنان لشخص يتبين أنه وحش، لكنّ جيرار ليس كذلك".وأقرّت بأن "جيرار كفيل أن يكون فظاً، والدعابة لديه يمكن أحياناً أن تكون قاسية، لكنه لا يستطيع إيذاء امرأة".ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن دوبارديو، مندداً بما اعتبره "استهدافاً جماعياً" يتعرّض له النجم السينمائي في أعقاب تقرير تلفزيوني صادم عن الممثل الذي أبدى ماكرون "إعجاباً كبيراً به".كذلك ندد أفراد عائلة دوبارديو، ومنهم الممثلة جولي دوبارديو، بـ"مؤامرة غير مسبوقة" ضد النجم السينمائي الفرنسي، مشيرين إلى لقطات "مشبوهة" في تقرير تلفزيوني عنه.وأثار تقرير عن الممثل عُرض أخيراً في البرنامج الاستقصائي "كومبليمان دانكيت" ("Complement d'enquete") عبر قناة "فرانس 2" العامة، موجة من الصدمة والتنديدات الدولية. ويظهر دوبارديو الذي يواجه منذ العام 2020 اتهامات بالاغتصاب نفاها باستمرار، عبارات مسيئة للنساء خلال مخاطبة عدد منهنّ، ويعطي تلميحات جنسية تتناول حتى فتاة صغيرة تركب حصاناً.