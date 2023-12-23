رامي عياش يتصدّر الترند في لبنان... والسبب The Stage

رامي عياش يتصدّر الترند في لبنان... والسبب The Stage

تصدّر البوب ستار رامي عياش الترند عبر منصّة X في لبنان، وذلك تزامناً مع الحلقة الميلاديّة الخاصّة من برنامج The Stage عبر شاشة الـ LBCI.

واستضافت الإعلاميّة كارلا حداد الفنان رامي عياش عائلته أي المصمّمة داليدا عياش وأولادهما الثلاثة، وهو الظهور الإعلامي الأوّل للعائلة كاملةً.

وتخلّل الحلقة العديد من الفقرات والمفاجآت، فتلقى رامي عياش الهدايا من النجوم في سابقةٍ مميّزة على الهواء، وقدّم أغنيته الجديدة للمرّة الأولى على المسرح، كما فاجأ زوجته داليدا بمناسبة عيد ميلادها.