زحمة سير خانقة بسبب عمرو دياب... إليكم التفاصيل

زحمة سير خانقة بسبب عمرو دياب... إليكم التفاصيل

تسبب النجم المصري عمرو دياب بزحمة سير خانقة في منطقة التجمع الخامس بمصر، بعدما تهافت الآلاف لحضور حفله الأخير في القاهرة لعام 2023.

وشهد حفل الفنان عمرو دياب في جامعة المستقبل إقبالاً كبيراً، وحرص الجمهور على التواجد في موقع الحفل قبل ساعات من انطلاقه.

واستمرّ حفل الهضبة عمرو دياب لمدّة ساعتين وقدّم الأخير خلالها باقة من أجمل أغنياته.