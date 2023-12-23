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رندى كعدي تمنّت أن تربح سيارة... وهكذا تحقّق حلمها في The Stage (فيديو)

فنّ
2023-12-23 | 06:53
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رندى كعدي تمنّت أن تربح سيارة... وهكذا تحقّق حلمها في The Stage (فيديو)

رندى كعدي تمنّت أن تربح سيارة... وهكذا تحقّق حلمها في The Stage (فيديو)

في حلقةٍ مليئة بالمفاجآت، استرجع برنامج The Stage اتصال الممثلة اللبنانيّة القديرة رندى كعدي قبل عام يوم رأس السنة على الـ LBCI مُتمنيةً أن تربح السيارة. 
 
وحقّقت الـ LBCI حلم رندى كعدي بالحصول على سيارة، وذلك في مفاجأةٍ شارك بها البوب ستار رامي عياش والإعلاميّة كارلا حداد. 
 
شاهدوا ردّ فعل رندى كعدي في هذا الفيديو. 
 

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