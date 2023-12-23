رندى كعدي تمنّت أن تربح سيارة... وهكذا تحقّق حلمها في The Stage (فيديو)

الممثلة #رندة_كعدي تتلقى هدية مميزة...شاهدوا ردة فعلها!
يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة مجاناً عبر موقعنا الإلكترونيhttps://t.co/YRjZM4vLck @RamyAyach @CarlaHad @RalphMaatouk1 @dominicabuhanna @TheStageLBCI#TheStage#LBCI #LBCILebanon pic.twitter.com/9rATyZuuRP
— LBCI TV (@LBCILebanon) December 22, 2023
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