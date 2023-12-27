وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)

في حادث مأساوي هزّ عالم الفن في كوريا الجنوبية، تم العثور على الممثل البارز لي سون كيون ميتًا داخل سيارته في إحدى حدائق سيول. هذا الممثل الذي أشتهر عالميًا بدوره في فيلم"Parasite"، فاز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم لعام 2020.

وفي تفاصيل الحادث، تم العثور على سون كيون، البالغ من العمر 48 عامًا، فاقدًا للوعي في سيارته في سيول. وفقًا لتقارير من صحيفة "كوريا تايمز"، كان البلاغ الأول قد جاء من زوجته التي أبلغت الشرطة بالعثور على رسالة انتحار في منزلهما.

وقد أكدت التقارير أن الشرطة كانت تحقق مع الممثل بشكل سابق للاشتباه في تعاطيه للمخدرات، حيث اتهم بتعاطي المخدرات غير المشروعة في منزل مضيفة حانة راقية في عدة مناسبات خلال هذا العام.

وفي تصريحات لـ"كوريا تايمز"، قال سون كيون أن المضيفة خدعته لتعاطي المخدرات، مع الإشارة إلى نتائج اختباراته السلبية للمخدرات في الفترة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن دور سون كيون في فيلم "Parasite"، حيث جسد شخصية دونغ إيك، قد حقق نجاحًا كبيرًا ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن أيضًا على مستوى العالم. وأصبح هذا الفيلم الأول باللّغة الأجنبية يفوز بجائزة الأوسكار ضمن فئة "أفضل فيلم"، مما أثبت قوة السينما الكورية والمواهب الفنية البارزة فيها.