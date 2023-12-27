هل خلاف ماغي بو غصن مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟

هل خلاف ماغي بو غصن مع نادين نسيب نجيم سببه شخصي أو غيرة كار؟

حلّت الممثلة اللبنانيّة ماغي بو غصن ضيفةً على برنامج "هذا مكانك" مع الإعلامي هشام الهويش، وتصدّر اسمها قائمة الترند في المملكة العربيّة السعوديّة.

وأجابت ماغي بو غصن عن سبب خلافها مع زميلتها نادين نسيب نجيم بعدما خيّرها هشام الهويش بين غيرة الكار والسبب الشخصي، نافيةً وجود خلاف.

وصرّحت ماغي "ولا مرة صار في خلاف بيني وبين نادين نجيم، نحنا أصدقاء ومن يومين تعشّينا سوا. نحنا دائماً على تواصل وبحبها والله يوفقها... شو بيهمني شو بيقولوا؟ المهم نحنا شو حاسين".