تيا ابنة نوال الزغبي تكشف عن وشمها الضخم على ذراعها (فيديو)

تيا ابنة نوال الزغبي تكشف عن وشمها الضخم على ذراعها (فيديو)

فاجأت تيا ديب متابعيها على انستغرام، ويبلغ عددهم 126 ألف متابع، بوشمها الضخم على يدها.

وفي التفاصيل، نشرت تيا، ابنة النجمة اللبنانيّة نوال الزغبي، مقطع فيديو جديد استعرضت فيه وشمها الضخم الذي يغطي ذراعها، ومنعت خاصيّة التعليقات على منشورها الجديد.