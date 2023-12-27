إيحاءات جنسية في أغنية روبي الجديدة... فهل تتحرّك النقابة؟ (فيديو)

إيحاءات جنسية في أغنية روبي الجديدة... فهل تتحرّك النقابة؟ (فيديو)

أثارت الفنانة المصريّة روبي بأغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة" جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بعدما أجمع عدد كبير من الجمهور أن الكلمات تتضمّن إيحاءات جنسيّة.

ويقول مطلع الأغنية "تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة، أوّل ساعة هروّقك، تاني ساعة هشوّقك، تالت ساعة هدوّقك، ازاي قلبي بيعشقك".

وسرعان ما بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت نقابة المهن الموسيقيّة في مصر ستتحرّك لإيقاف الأغنية، إلا أن النقيب مصطفى كامل قد ردّ قائلاً "أغنية روبي ليست من اختصاصنا، لأن الكلمات من اختصاص المصنّفات الفنيّة، وبالتالي لن نأخذ أي قرار ضدّها".