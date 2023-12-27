هل تعرّض حسين فهمي لوعكةٍ صحيّة خطيرة؟

هل تعرّض حسين فهمي لوعكةٍ صحيّة خطيرة؟

قلق محبّو الممثل المصري حسين فهمي على نجمهم المُفضّل، بعدما غزت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مجهولة المصدر عن تعرّض فهمي لوعكة صحيّة خطيرة في الساعات الماضية.

وخرج حسين فهمي عن صمته، ونفى شائعة نقله الى المستشفى وطمأن الجمهور أنّه بخير قائلاً "دي أخبار السوشيال ميديا اللي بتتسلّى علينا".